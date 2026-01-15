LSDM: Qeveria teknike duhet të mbetet, kushtet në shoqëri janë njëjtë si në vitin 2016
Partia opozitare LSDM thekson se Qeveria teknike duhet të mbetet. Sipas tyre, shfuqizimi mund të ndodhë në momentin kur shoqëria të jetë gati, dhe për këtë, reformat sipas standardeve evropiane janë të nevojshme, veçanërisht në fushën e gjyqësorit.
“Kur të zbatohen të gjitha ligjet e reformës që janë pjesë e rekomandimeve të BE-së dhe misionit të vlerësimit, në sferën e gjyqësorit, prokurorisë, policisë, ligjit dhe sundimit të ligjit, në atë moment ne si shtet do të jemi gati të shfuqizojmë qeverinë teknike”.
“Kjo është thelbësore. Deri atëherë, qeveria teknike duhet të mbetet. Sepse kushtet në shoqëri janë të njëjta si në vitin 2016, krimi, korrupsioni, institucionet e kapura, partishmëria, kontrolli mbi gjyqësorin. Pas gjithçkaje që i kemi sjellë publikut, është kristalin e qartë për qytetarët”.
“Gjithçka që shpallëm është bërë realitet. Ne kemi ekspozuar të gjitha planet e qeverisë dhe të gjitha hapat e planifikuar. Koalicioni i tenderit OBRM-PDUKM-ZNAM nuk dëshiron dialog, por një alibi për thirrjen e zgjedhjeve të parakohshme për të cilat është rënë dakord tashmë. Ata nuk duan reforma për BE-në, por një mbulesë për izolimin e qëllimshëm të vendit”, thonë nga LSDM.