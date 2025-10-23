LSDM: Qeveria po zhvillon bisedime me Britaninë e Madhe për pranimin e emigrantëve në RMV

LSDM: Qeveria po zhvillon bisedime me Britaninë e Madhe për pranimin e emigrantëve në RMV

Partia opozitare LSDM ka akuzuar Qeverinë se po e fsheh nga opinionin bisedimet që po zhvillon me Britaninë e Madhe për pranimin e migrantëve në vend.

Nga LSDM thanë se pas informatave që kanë, tema e migrantëve ka qenë në fokusin e takimeve që delegacioni qeveritar ka zhvilluar ditët e fundit në Londër, pasi Britania e Madhe ofron investim stategjik për vendet e rajonit, por se kjo vjen në pako me bisedime dhe oferta për hapjen e kampeve për migrantë.

“Meqë qeveria jonë pothuajse një vit po negocion për lloje të tilla huash dhe investimesh, dhe ka paralajmëruar një kredi prej 7 miliardë eurosh nga Britania, Mickoski tashmë nuk mund të fshihet dhe duhet të përgjigjet qartë: Çfarë saktësisht është biseduar në temën e migrantëve dhe kampeve për migrantë? A është e vërtetë që me marrëveshjen për huanë ekziston edhe një marrëveshje tjetër për migrantët, të cilën qeveria nuk e ka bërë publike? Pse Mickoski, i cili merret vetëm me PR, ka refuzuar një intervistë të rëndësishme për gazetën ‘The Times’? Këtë e ka konfirmuar vetë mediumi. Pse është shmangur, nëse nuk ka çfarë të fshehë?”, tha Bogdanka Kuzeska nga LSDM.

MARKETING

Të ngjajshme

Spanja gjen viktimën e përmbytjeve një vit pas tragjedisë

Spanja gjen viktimën e përmbytjeve një vit pas tragjedisë

Trump do të takohet me presidentin kinez në Korenë e Jugut në fund të turneut të Azisë

Trump do të takohet me presidentin kinez në Korenë e Jugut në fund të turneut të Azisë

Putin: Bisedimet për furnizimin e raketave Tomahawk në Ukrainë janë “përpjekje për përshkallëzim”

Putin: Bisedimet për furnizimin e raketave Tomahawk në Ukrainë janë “përpjekje për përshkallëzim”

15 vende dënojnë “me termat më të fortë” miratimin e projektligjeve mbi Bregun Perëndimor nga Izraeli

15 vende dënojnë “me termat më të fortë” miratimin e projektligjeve mbi Bregun Perëndimor nga Izraeli

Aeroplanët luftarakë rusë shkelin përsëri hapësirën ajrore të NATO-s, tanimë mbi Lituani

Aeroplanët luftarakë rusë shkelin përsëri hapësirën ajrore të NATO-s, tanimë mbi Lituani

Kosova renditet e 26-ta në botë për sigurinë e investimeve, reagon Kurti

Kosova renditet e 26-ta në botë për sigurinë e investimeve, reagon Kurti