LSDM: Qeveria nuk rrit pagën minimale në 600 euro, vetëm 1.600 denarë
Qeveria e Mickoskit ka luajtur me punëtorët, një rritje të pagës minimale prej 1.600 denarësh të turpshme në vend të 600 eurove, akuzojnë nga LSDM.
“Nuk ka asgjë për të rritur pagën minimale, vetëm një rregullim ligjor të një page minimale prej 1.660 denarësh të turpshme. Qeveria e Mickoskit ka luajtur me punëtorët që mezi ia dalin mbanë.
Me një nivel kaq të ulët të pagës minimale, punëtorët po shtyhen në buzë të greminës, sepse nuk mund të mbulojnë kostot e nevojave themelore të familjeve të tyre, ushqimin dhe faturat.
Qeveria e Mickoskit nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh, ka para për luks me aeroplanin qeveritar, për mobilje dhe automjete për zyrtarët, ka para për tendera kriminale. Ata as nuk duan ta nxjerrin aeroplanin, buxheti ka ende shumën prej 124 milionë denarësh, të mjaftueshme për këstin. Ata do të shpikin edhe lizingun për shkak të gjunjëve të tyre”, thonë nga LSDM.