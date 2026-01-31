LSDM: Qeveria ka para për tenderë, por jo për rritjen e pagës minimale në 600 euro
LSDM paraqiti një ligj për rritjen e pagës minimale në 600 euro, duke thënë se kjo është e nevojshme për të mbrojtur standardin e jetesës së punëtorëve dhe për të përmbushur kërkesat e sindikatave.
Sipas partisë, paga minimale është burimi kryesor i të ardhurave për shumë familje, dhe shteti duhet të sigurojë fonde për rritjen e saj.
LSDM kritikon qeverinë e VMRO-DPMNE-së, duke thënë se ka para për tendera dhe kontrata të dyshimta, por jo për punëtorët. Partia thekson se të rinjtë po largohen masivisht nga vendi, ndërsa qeveria importon punëtorë të huaj nën pretekstin e mungesës së stafit.