LSDM: Qeveria e re 100 ditët e para i kaloi në punë të përgjegjshme dhe të përkushtuar

LSDM-ja ka njoftuar me anë të një kumtese se 100 ditë e para të mandatit të Qeverisë së re të udhëhequr nga LSDM dhe kryeministri Dimitar Kovaçevski i kaloi në punë të përgjegjshme dhe tejkalimin e pasojave të krizës ekonomike dhe energjetike.

“Janë marrë masa në kohë dhe efikase për mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Në javët e para e kemi rritur pagën minimale në 18.000 denarë dhe sipas afateve ligjore do të ketë rritje të pagave në të gjithë sektorët. Përmes dialogut social u dakorduam për një metodologji të re me të cilën pensionet nga shtatori do të rriten me përqindje rekord. Për t’u përballur me pasojat e krizës, siguruam mbështetje shtesë financiare prej 1.000 denarë për familjet e rrezikuara sociale dhe pensionistët për një periudhë tre mujore, thuhet në komunikatën e LSDM-së.