LSDM: Protesta në Shkup për UÇK-në, shkolla e Vuçiqit për shpërqendrim nga tema e emigrantëve
LSDM akuzon se njoftimet për protesta në Shkup për Hagën dhe UÇK-në vijnë si një litar shpëtimi për qeverinë dhe largim vëmendjes nga tema kryesore: marrëveshja për emigrantët në Maqedoni.
“Është e njëjta recetë dhe strategji e Shkollës së Beogradit që VMRO-DPMNE po ndjek dhe po ndodh aktualisht në Serbi. Vuçiq flet për luftëra të mëdha, njësoj si Gruevski dhe Siljanovska, sepse këtë muaj është paralajmëruar një protestë e madhe studentore.
I njëjti ekip, të njëjtat skema.
Po e shohim këtë tani në vendin tonë, veçanërisht pas shpërthimit të skandalit të korrupsionit dhe pasi u bë e ditur se qeveria po flet me Britaninë për sjelljen e emigrantëve në Maqedoni.
Media britanike ka publikuar të vërtetën dhe të gjithë tashmë e dinë se çfarë premtoi qeveria e Mickoskit.
Protestat e mëdha në Britani kanë vazhduar për gati një vit dhe protesta e fundit e madhe kishte mbi 150.000 njerëz.
Situata në vendin tonë vetëm sa do të përkeqësohet. Qeveria nuk ka para, tashmë i mungojnë 1 miliard euro. Ata duan të marrin një kredi prej 6 miliardë eurosh dhe në këmbim të sjellin emigrantë”, akuzojnë nga LSDM.