LSDM: Protesta në Shkup për UÇK-në, shkolla e Vuçiqit për shpërqendrim nga tema e emigrantëve

LSDM: Protesta në Shkup për UÇK-në, shkolla e Vuçiqit për shpërqendrim nga tema e emigrantëve

LSDM akuzon se njoftimet për protesta në Shkup për Hagën dhe UÇK-në vijnë si një litar shpëtimi për qeverinë dhe largim vëmendjes nga tema kryesore: marrëveshja për emigrantët në Maqedoni.

“Është e njëjta recetë dhe strategji e Shkollës së Beogradit që VMRO-DPMNE po ndjek dhe po ndodh aktualisht në Serbi. Vuçiq flet për luftëra të mëdha, njësoj si Gruevski dhe Siljanovska, sepse këtë muaj është paralajmëruar një protestë e madhe studentore.
I njëjti ekip, të njëjtat skema.

Po e shohim këtë tani në vendin tonë, veçanërisht pas shpërthimit të skandalit të korrupsionit dhe pasi u bë e ditur se qeveria po flet me Britaninë për sjelljen e emigrantëve në Maqedoni.

Media britanike ka publikuar të vërtetën dhe të gjithë tashmë e dinë se çfarë premtoi qeveria e Mickoskit.

Protestat e mëdha në Britani kanë vazhduar për gati një vit dhe protesta e fundit e madhe kishte mbi 150.000 njerëz.

Situata në vendin tonë vetëm sa do të përkeqësohet. Qeveria nuk ka para, tashmë i mungojnë 1 miliard euro. Ata duan të marrin një kredi prej 6 miliardë eurosh dhe në këmbim të sjellin emigrantë”, akuzojnë nga LSDM.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Maduro i ka ditët numëruara

Trump: Maduro i ka ditët numëruara

Erdogan: Turqia është e kënaqur që sheh popullin sirian që përpiqet të rindërtojë vendin e tij pavarësisht vështirësive

Erdogan: Turqia është e kënaqur që sheh popullin sirian që përpiqet të rindërtojë vendin e tij pavarësisht vështirësive

Petrushevski: Nuk do të ketë emigrim të paligjshëm vend

Petrushevski: Nuk do të ketë emigrim të paligjshëm vend

Kacarska: Dikush po i jep kryeministrit informacione të rreme

Kacarska: Dikush po i jep kryeministrit informacione të rreme

Zelenskyy thotë se është “gati” për zgjedhje brenda 60-90 ditësh, u bën thirrje partnerëve të ndihmojnë për sigurinë

Zelenskyy thotë se është “gati” për zgjedhje brenda 60-90 ditësh, u bën thirrje partnerëve të ndihmojnë për sigurinë

Kancelari gjerman Merz Trumpit: X-i i Elon Muskut duhet të zbatojë ligjin në Evropë

Kancelari gjerman Merz Trumpit: X-i i Elon Muskut duhet të zbatojë ligjin në Evropë