LSDM: Pjesëmarrja në takimin me Mickoskin legjitimon krimin dhe korrupsionin

LSDM: Pjesëmarrja në takimin me Mickoskin legjitimon krimin dhe korrupsionin

Nga LSDM akuzojnë se kushdo që merr pjesë në takimin me kryeministrin Hristijan Mickoski për shfuqizimin e qeverisë teknike, legjitimon krimin dhe korrupsionin.

Sipas LSDM-së, pjesëmarrësit në takim bëhen bashkëfajtorë në legjitimimin e korrupsionit të koalicionit VMRO-DPMNE–ZNAM, në fushatën anti-BE të qeverisë, si dhe në planin për zgjedhje të parakohshme pa kushte për zgjedhje të drejta. Ata përmendin gjithashtu planin e ashtuquajtur “emigrantë për para”.

Nga kjo parti theksojnë se LSDM mbetet në anën e qytetarëve, të integrimit evropian dhe të luftës kundër korrupsionit dhe krimit.

MARKETING

Të ngjajshme

Sot mbahet takimi i liderëve, nuk merr pjesë Filipçe

Sot mbahet takimi i liderëve, nuk merr pjesë Filipçe

Diell dhe vranësira të ndryshueshme, temperaturat mbeten të ulëta

Diell dhe vranësira të ndryshueshme, temperaturat mbeten të ulëta

Mediat e huaja: I dërguari i Trump zhvilloi takim sekret me ish-princin e Iranit, Reza Pahlavi

Mediat e huaja: I dërguari i Trump zhvilloi takim sekret me ish-princin e Iranit, Reza Pahlavi

Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit

Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit

Një banesë është përfshirë nga flakët në Tetovë, raportohet për një të vdekur

Një banesë është përfshirë nga flakët në Tetovë, raportohet për një të vdekur

Ministri i Jashtëm turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun iranian

Ministri i Jashtëm turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun iranian