LSDM: Pjesëmarrja në takimin me Mickoskin legjitimon krimin dhe korrupsionin
Nga LSDM akuzojnë se kushdo që merr pjesë në takimin me kryeministrin Hristijan Mickoski për shfuqizimin e qeverisë teknike, legjitimon krimin dhe korrupsionin.
Sipas LSDM-së, pjesëmarrësit në takim bëhen bashkëfajtorë në legjitimimin e korrupsionit të koalicionit VMRO-DPMNE–ZNAM, në fushatën anti-BE të qeverisë, si dhe në planin për zgjedhje të parakohshme pa kushte për zgjedhje të drejta. Ata përmendin gjithashtu planin e ashtuquajtur “emigrantë për para”.
Nga kjo parti theksojnë se LSDM mbetet në anën e qytetarëve, të integrimit evropian dhe të luftës kundër korrupsionit dhe krimit.