LSDM paraqet projektligj për uljen e TVSH-së për karburantet nga 18 në 5 për qind

Deputetja e Sanja Llukarevska, nga LSDM, njoftoi se partia ka paraqitur një projektligj për uljen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për karburantet, me procedurë të shkurtuar. Qëllimi është mbrojtja e standardit të jetesës së qytetarëve dhe zbutja e presioneve inflacioniste.

“Po propozojmë një ndryshim të Ligjit për TVSH-në që parashikon uljen e normës nga 18% në 5% për të gjitha llojet e benzinës dhe karburantet dizel. Kjo do t’i ndihmojë qytetarët të ruajnë standardin e tyre të jetesës,” tha Llukarevska.

Ajo shtoi se ulja e TVSH-së do të ndikojë direkt në shportën e konsumatorit dhe në nivelin e përgjithshëm të çmimeve, duke reduktuar efektet e rritjes së çmimeve të karburanteve mbi produktet e tjera.

Deputetja gjithashtu kujtoi paralajmërimet e Bashkimit Evropian për një krizë ekonomike të zgjatur, duke nënvizuar nevojën për masa, përgatitje dhe strategji të qëndrueshme.

Të ngjajshme

Regjistrimet audio të raportimeve të Ivanës për dhunë të vazhdueshme u paraqitën si prova kundër Stojançe Jovanovskit

Regjistrimet audio të raportimeve të Ivanës për dhunë të vazhdueshme u paraqitën si prova kundër Stojançe Jovanovskit

Presidenti iranian konfirmon pjesëmarrjen e Teheranit në bisedimet e Islamabadit pas armëpushimit me SHBA-në

Presidenti iranian konfirmon pjesëmarrjen e Teheranit në bisedimet e Islamabadit pas armëpushimit me SHBA-në

Këshilli i Prokurorëve publik miratoi kërkesën e Lençe Ristoskës për ndërprerjen e funksionit prokurore publike në PTHP Shkup

Këshilli i Prokurorëve publik miratoi kërkesën e Lençe Ristoskës për ndërprerjen e funksionit prokurore publike në PTHP Shkup

Katari: Irani duhet të kompensojë dëmet nga sulmet

Katari: Irani duhet të kompensojë dëmet nga sulmet

Ministri i Jashtëm turk diskuton për armëpushimin SHBA-Iran me homologët e Iranit dhe Katarit

Ministri i Jashtëm turk diskuton për armëpushimin SHBA-Iran me homologët e Iranit dhe Katarit

Trump sinjalizon bashkëpunim me Iranin pas “ndryshimit të regjimit”

Trump sinjalizon bashkëpunim me Iranin pas “ndryshimit të regjimit”