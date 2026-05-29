LSDM: Pa ndryshimet kushtetuese, vendi nuk do të lëvizë në rrugën drejt BE-së
Nga LSDM thonë se kanë mbetur vetëm 2 ditë deri më 1 qershor, kur Hristijan Mickoski u premtoi publikisht qytetarëve se do t’i përmbushë plotësisht të gjitha pikat e Agjendës së Reformave dhe detyrimet për të vazhduar rrugën evropiane.
“2 ditë deri në një tjetër premtim të pambajtur nga Mickoski dhe një tjetër gënjeshtër. Nuk ka reforma, nuk ka dokumente për ekstradimin e Gruevskit dhe kthimin e tij në burg, ka vetëm Stoilkovic dhe Kina, e cila po punon strategjikisht kundër partnerit strategjik, Shteteve të Bashkuara. Mickoski gënjeu për kthimin e emrit, gënjeu për anulimin e Marrëveshjes së Prespës, gënjeu se identiteti, gjuha dhe kultura maqedonase janë të kërcënuara, dhe sot po gënjen për Agjendën e Reformave”.
“Në dy vjet, ai ka përfunduar në mënyrë të paplotë 2 pika nga 10, dhe ajo kryesore mbetet e papërfunduar, përfshirja e pakicave në Kushtetutë, një detyrim pa të cilin nuk do të lëvizim nga një pikë e vdekur. Pa këtë, nuk do të ketë vazhdim të negociatave me BE-në, as hapje të kapitujve të ardhshëm, as fonde të reja evropiane, as standarde më të mira jetese për qytetarët, asgjë. Tani le të përfshijë Mickoski pakicat në Kushtetutë ose le të dalë para qytetarëve dhe të pranojë publikisht se nuk dëshiron anëtarësim në BE”, thonë nga LSDM.