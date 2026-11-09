LSDM: Nuk po përhapim panik, kemi paralajmëruar për “Alta Bankën” që nga dhjetori, qeveria është në panik
Partia opozitare LSDM akuzon se kishte paralajmëruar për muaj të tërë për rastin e “Alta Banka”, lidhjet e saj të dyshuara politike dhe biznesore dhe transferimet e mundshme financiare, dhe sot institucionet nuk po përgjigjen në mënyrë të përshtatshme. Nga atje thonë se kanë kërkuar përgjigje nga Guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Slaveski, dhe nga autoritetet kompetente në lidhje me trajtimin e bankës dhe mbrojtjen e fondeve të qytetarëve.
Në një deklaratë të titulluar “Nuk po përhapim panik, kemi paralajmëruar që nga dhjetori, i vetmi panik është me VMRO-DPMNE dhe Mickoskin”, LSDM pretendon se që në dhjetor të vitit të kaluar publikoi informacione për financimin e dyshuar të mediave përmes bankës, lidhjet midis Presidentit serb Aleksandar Vuçiq dhe kryeministrit Hristijan Mickoski, si dhe për persona të lidhur me strukturat serbe të sigurisë.
Nga atje thonë se më parë kishte publikuar informacione për, siç deklarojnë ata, pesë ton drogë, mbërritjen e mediave nga Serbia dhe lidhjen e këtyre proceseve me interesat politike dhe biznesore në rajon. Këto akuza janë pjesë e deklaratës së LSDM-së dhe saktësia e tyre duhet të përcaktohet në bazë të provave dhe veprimeve të institucioneve kompetente.
Partia opozitare kritikoi gjithashtu guvernatorin Trajko Sllaveski, duke pretenduar se ai më parë kishte reaguar ndaj njoftimeve për “Alta Bankën” me kërcënime dhe këshilla për të mos ngritur padi kundër bankës. LSDM pyet pse, nëse ka dyshime serioze për operacionet e bankës, licenca e saj nuk është revokuar dhe çfarë masash po merren nga Banka Popullore, policia dhe prokuroria.
Nga LSDM kritikojnë gjithashtu mënyrën se si qytetarët mund të disponojnë fondet e tyre. LSDM pretendon se kufizimet në pagesa e bëjnë të vështirë për depozituesit të kenë akses në paratë e tyre, ndërsa kompanitë mund të disponojnë fondet e tyre pa pengesa. Partia opozitare ngre gjithashtu çështjen e ndryshimit midis pagesës së depozitave të siguruara në rast falimentimi dhe regjimit aktual të disponimit të kufizuar të fondeve.