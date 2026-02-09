LSDM: Nuk ka përgjigje se si 5 tonë drogë kaluan kufirin dhe kush është i përfshirë

Partia opozitare maqedonase LSDM, në një kumtesë për media thotë se “pas një jave të tërë nga njoftimi i sekuestrimit të 5 tonëve drogë nga Maqedonia në Serbi, nuk ka përgjigje për pyetjen kryesore: si kaluan 5 tonët drogë kufirin e Maqedonisë?”.

Nga LSDM thonë se “si është e mundur që 5 tonë drogë të largohen nga qendra e Shkupit dhe “lehtësisht të padukshme” të kalojnë kufirin dhe të nisen për në Serbi”.

“Ku janë kamerat e “Qytetit të Sigurt”? Ku ishte policia? Ku ishte Dogana Mobile? Pse nuk kishte kontrolle? Çfarë po bënin DSK dhe AR? Është e qartë për të gjithë se pa mbështetje dhe logjistikë nga maja e qeverisë, është e pamundur të kontrabandohen 5 tonë drogë. Kemi parë nga mediat se rasti në Serbi është i lidhur me partinë simotër të VMRO-SNS, si dhe me zyrtarë shtetërorë”.

“Pyetja është se kush është i përfshirë në strukturat në Maqedoni dhe kush lejoi që 5 ton drogë të kalonin kufirin? Mickoski, Toshkovski, Tarçulovski, Nikolovski, shefa, menaxherë, inspektorë, zyrtarë. Kush? Sekuestrimi i bërë nga qeveria nuk është përgjigje për pyetjet kryesore, por një defokus nga skandali me 5 ton drogë. Por as kjo nuk mund ta shpëtojë qeverinë. Nëse kanabisi i prodhuar dhe i ruajtur ilegalisht sekuestrohet në Maqedoni, atëherë përsëri përgjegjësia është e qeverisë dhe e askujt tjetër”, thonë nga LSDM.

