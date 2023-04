LSDM: Nuk ka dallim mes Mickoskit dhe Apasievit

LSDM-ja ka akuzuar Hristijan Miskockin dhe Dimitar Apasievin se janë kundër interesave strategjike të shtetit.

“Nuk ka dallim mes Mickoskit dhe Apasiev. Ata janë kundër çdo vendimi të rëndësishëm strategjik dhe shtetëror. Të dy nuk e mbështetën as fillimin e negociatave me BE-në. Mickoski dhe VMRO-DPMNE-ja përhapën histeri, organizuan protesta që u bënë të dhunshme. Mickoski dhe Apasiev së bashku e gënjyen popullin për gjoja rrezikimin e gjuhës maqedonase, e trembën me asimilim dhe bullgarizim. Gënjeshtrat e tyre u fundosën, negociatat me BE-në filluan me gjuhën dhe identitetin maqedonas të mbrojtur dhe të njohur, madje nuk e përkrahën as Marrëveshjen me Frontex, si Marrëveshja e parë me BE-në e nënshkruar në gjuhën maqedonase pa shtesa dhe fusnota, e njohur nga të gjitha vendet anëtare”, thuhet në reagimin e LSDM-së.