LSDM nuk e mbështet takimin për kodin zgjedhor, e sheh si krim
Takimin e sotëm për reformat në legjislacionin zgjedhor LSDM e ka vlerësuar si takim në të cilin u diskutua për krime zgjedhore. Në reagimin e tyre nga LSDM thanë se me një parti ruse si Levica, e cila është anti-NATO dhe anti-BE, u ulën për të diskutuar një ligj reformues për BE-në. Ata thonë se nuk e mbështesin një ligj që do të kishte një mënyrë tjetër për të rrumbullakosur fletëvotimin, për shkak të historisë së keqpërdorimit të zgjedhjeve të vitit 2016 dhe mungesës së votimit elektronik nga diaspora. LSDM bën thirrje edhe një herë për miratimin e një Kodi Zgjedhor që do të jetë në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, një ligj që do të mbrojë vullnetin e qytetarëve, dhe jo interesat e një partie që siç thonë ata, ka frikë nga zgjedhjet e drejta.