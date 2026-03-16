LSDM nis procedurën për përjashtimin e Petre Shilegov

Sot, Bordi Ekzekutiv i Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë mori vendim për nisur procedurën për përjashtimin e Petre Shilegov nga anëtarësia e partisë.

Sipas deklaratave brendshme, Shilegov dyshohet jetë i përfshirë veprime mund jenë dëm interesave LSDM-dhe favorizojnë VMRO-DPMNE. Shtrohet gjithashtu se janë identifikuar lidhje mundshme VMRO-me sektorin e energjetikës, përfshirë disa biznese kyçe.

LSDM deklaron se qëllimi i tyre është ruajtja e unitetit dhe integritetit partisë dhe se çdo veprim mund dëmtojë strukturat e saj do trajtohet përmes procedurave brendshme.

Sipas partisë, ekziston një platformë e dyshuar synon ndikojë destabilizimin e LSDM-nga brenda, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përgjegjësisë brenda partisë.

