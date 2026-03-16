LSDM nis procedurën për përjashtimin e Petre Shilegov
Sot, Bordi Ekzekutiv i Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë mori vendim për të nisur procedurën për përjashtimin e Petre Shilegov nga anëtarësia e partisë.
Sipas deklaratave të brendshme, Shilegov dyshohet të jetë i përfshirë në veprime që mund të jenë në dëm të interesave të LSDM-së dhe të favorizojnë VMRO-DPMNE. Shtrohet gjithashtu se janë identifikuar lidhje të mundshme të VMRO-së me sektorin e energjetikës, përfshirë disa biznese kyçe.
LSDM deklaron se qëllimi i tyre është ruajtja e unitetit dhe integritetit të partisë dhe se çdo veprim që mund të dëmtojë strukturat e saj do të trajtohet përmes procedurave të brendshme.
Sipas partisë, ekziston një platformë e dyshuar që synon të ndikojë në destabilizimin e LSDM-së nga brenda, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përgjegjësisë brenda partisë.