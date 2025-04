LSDM nesër mban zgjedhjet partiake për kryetar

Nesër (e diel) do të mbahen zgjedhjet e drejtpërdrejta brendapartiake për kryetarin e LSDM-së, pas anulimit të tyre për shkak të tragjedisë në Koçanë.

Partia Socialdemokrate thekson se është e vetmja që kryetari i saj zgjidhet përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta brendapartiake.

“Zgjedhjet do të mbahen në organizatat komunale të LSDM-së në të gjithë vendin, në 78 vendvotime. Ato do të jenë të hapura nga ora 08:00 deri në 20:00. Komisioni Qendror Zgjedhor ka përfunduar dhe mbyllur Listën Zgjedhore, me 23.712 anëtarë të regjistruar. Materialet zgjedhore, përfshirë paravanët për fshehtësinë e votës, kutitë zgjedhore, shenjat, dhe të gjithë elementët e tjerë të nevojshëm, janë siguruar për ditën e zgjedhjeve” – njoftojnë nga LSDM.

“Të gjitha informacionet, vendimet, rregulloret, afatet dhe dokumentet lidhur me zgjedhjet brendapartiake për Kryetar të LSDM-së mund të merren në ueb-faqen e LSDM-së, ose përmes linkut https://sdsm.org.mk/direktni-vnatrepartiski-izbori-2025” – theksohet në komunikatën e LSDM-së, duke sqaruar se Komisioni Qendror Zgjedhor është përgjegjës për zbatimin e zgjedhjeve.

Sipas LSDM-së, rezultatet e zgjedhjeve do të shpallen të dielën, pas përfundimit të procesit të votimit.

