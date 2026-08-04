LSDM: Mucunski po zhvillon negociata sekrete për të ardhmen e Maqedonisë dhe po kërkon imunitet, por nuk ka rezultate

LSDM: Mucunski po zhvillon negociata sekrete për të ardhmen e Maqedonisë dhe po kërkon imunitet, por nuk ka rezultate

LSDM sot ka akuzuar ministrin e Jashtëm, Timço Mucunski se po zhvillon negociata sekrete me Bullgarinë.

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Nga atje thonë se nuk ka vend normal në të cilin një ministër i jashtëm thotë se bisedimet për të ardhmen e shtetit janë sekret për qytetarët e tij.
“Si mund të jetë sekret e ardhmja e Maqedonisë? Në të njëjtën kohë, Mucunski po kërkon imunitet politik për Ministrinë e Punëve të Jashtme: “E gjithë qeveria mund të kritikohet – vetëm Ministria e Punëve të Jashtme nuk mundet”.

Kjo është e papranueshme.

Ministria e Punëve të Jashtme nuk është një institucion mbi Qeverinë. Është pjesë e së njëjtës Qeveri që nuk ka hapur asnjë grumbull për dy vjet, që ka humbur afatet për reformat (të premtuara deri më 1 qershor) dhe se i vetmi “rezultat” që ofron është narrativa se opozita nuk ka të drejtë të flasë.

Mucunski pretendon se ndryshe nga qeveria e mëparshme, “ata nuk janë të butë”.
Por faktet janë të ndryshme.

Vetë zyrtarët e VMRO-së i kanë pranuar sukseset e qeverisë së mëparshme: Mickoski e quajti Marrëveshjen e Prespës një “kryevepër të diplomacisë”; presidentja Siljanovska-Davkova konfirmoi se identiteti, gjuha dhe kultura janë plotësisht të mbrojtura dhe të liruara nga përgjegjësia; vetë Mucunski sot flet për përfitimet e anëtarësimit në NATO – edhe pse OBRM-PDUKM ka qenë kundër këtij procesi për vite me radhë.

Pra, të tre vlerësuan atë që bëri qeveria e mëparshme. Për çfarë “lëshimesh” po flet Mucunski atëherë? Qeveria e mëparshme punoi në mënyrë transparente”, thonë nga LSDM.

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