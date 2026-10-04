LSDM: Mickoski premtoi kushte më të mira me BE-në, por deri tani nuk siguroi ndryshim të kushteve
Sipas LSDM-së, kryeministri Hristijan Mickoski gjatë kohës që ishte në opozitë premtonte se do të siguronte kushte më të mira dhe garanci në procesin e integrimit evropian. Megjithatë, nga kjo parti thonë se deri tani nuk ka arritur të sigurojë ndryshimin e kushteve për avancimin e vendit drejt BE-së.
LSDM-ja akuzon Mickoskin se qytetarëve u kishte premtuar një kornizë më të favorshme për negociatat me Bashkimin Evropian, ndërsa sot, sipas tyre, nuk ka rezultate konkrete.
Partia opozitare vlerëson se rruga evropiane po ngec dhe kërkon që qeveria të tregojë qartë se çfarë ka arritur të ndryshojë në procesin e integrimit.