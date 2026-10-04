LSDM: Mickoski premtoi kushte më të mira me BE-në, por deri tani nuk siguroi ndryshim të kushteve

LSDM: Mickoski premtoi kushte më të mira me BE-në, por deri tani nuk siguroi ndryshim të kushteve

Sipas LSDM-së, kryeministri Hristijan Mickoski gjatë kohës që ishte në opozitë premtonte se do të siguronte kushte më të mira dhe garanci në procesin e integrimit evropian. Megjithatë, nga kjo parti thonë se deri tani nuk ka arritur të sigurojë ndryshimin e kushteve për avancimin e vendit drejt BE-së.
LSDM-ja akuzon Mickoskin se qytetarëve u kishte premtuar një kornizë më të favorshme për negociatat me Bashkimin Evropian, ndërsa sot, sipas tyre, nuk ka rezultate konkrete.

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Partia opozitare vlerëson se rruga evropiane po ngec dhe kërkon që qeveria të tregojë qartë se çfarë ka arritur të ndryshojë në procesin e integrimit.

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