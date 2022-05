LSDM: Mickoski në kohë krize paralajmëron bllokada të reja, por ne nuk do ta lejojmë

LSDM-ja ka reaguar ndaj deklaratës së kreut të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski i cili mbrëmë kërcënoi me bllokadë aktive të Kuvendit.

Edhe në kushtet e krizës më të madhe kur qytetarët kanë nevojë për një Kuvend funksional që miraton ligje në interes të tyre, Hristijan Mickoski vendos të forcojë bllokadat. VMRO-DPMNE në Kuvend bllokon një sërë ligjesh me interes për qytetarët, si Ligji për Qendrën Klinike, Ligji për Mësimdhënësit dhe Bashkëpunëtorët Profesionistë në shkollat ​​fillore dhe të mesme si dhe Ligjin për shërbimin në ushtri. Nga Mickoski dhe VMRO-DPMNE nuk pritej asgjë tjetër, vazhdojnë në të njëjtin stil, me të njëjtën formë, me një qëllim – bllokadë të shtetit”, theksohet në reagimin me shkrim nga LSDM.