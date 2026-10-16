LSDM: Mickoski kërkon alibi për zgjedhjet e parakohshme
Nga partia opozitare maqedonase LSDM, thonë se Mickoski dhe ndihmësi i tij Nikolovski po kërkojnë alibi për zgjedhjet.
Nga LSDM theksojnë se Qeveria nuk ka më mbështetje nga populli, por vetëm nga mercenarët e tyre partiakë të integruar në sistemin shtetëror.
“Ata vetë e njoftuan në një anketë të kryer nga një agjenci e paguar 400,000 euro nga paratë e qytetarëve. Mbi 40 përqind rënie në OBRM-PDUKM që nga zgjedhjet e fundit. Ata vetë e pranuan. Gënjeshtra të përditshme. Kolapsi ekonomik. Skandale diplomatike. Diplomacia e korridoreve e paguar nga tregtarët e armëve. Projekte të dhëna kompanive private paraprakisht nën radar. Antimon për armë. Qendra të dhënash për dixhitalizimin e huaj”.
“Populli nuk ka as për të ngrënë. Patriotizmi i rremë me pasaporta dhe kompani bullgare nuk do të kalojë. Satelitët nuk do të kalojnë, të gjithë janë zbuluar. E Majta – një parti ruse kundër partnerit strategjik të Amerikës, anti-NATO, anti-BE, e bashkuar me Platformën ZNAM 2.0 dhe ZNAM origjinale, projektin e Mickoskit nga zgjedhjet e fundit që nuk ekziston më”.
“Nuk ka para. As për paga. As për pensione. Atyre u mungojnë 900 milionë euro në buxhet. Pati një ribalancim dy herë, dhe i treti është shpallur tashmë deri në fund të vitit. Atyre u mungojnë një miliard për pensione. Atyre u mungojnë një miliard për pensione. Atyre u duhet të shtetëzojnë shtyllën e dytë të pensioneve, i shpenzuan paratë. Morën 4 miliardë në dy vjet. Gjysma e borxhit të Maqedonisë që nga pavarësia”, thonë nga LSDM.