LSDM: Mickoski do ta arrestojë Gruevskin për ta siguruar pushtetin e tij!
Nga partia maqedonase në opozitë LSDM, thonë se pas vendimit për të përfshirë bullgarët në Kushtetutë, Hristijan Mickoski tani e kuptoi se duhet të arrestojë edhe Nikola Gruevskin për të siguruar pushtetin e tij.
Nga LSDM thonë se “duke përmbushur këto dy kushte: përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë dhe arrestimin e Gruevskit – Mickoski dëshiron të krijojë një imazh më të mirë për veten në Evropë dhe të paraqitet si një “njeri që është për BE-në””.
“Sigurisht, kjo është vetëm një maskë. Qëllimi është të zgjerojë pushtetin e tij dhe të sigurojë më shumë kohë për vjedhje të papenguar. Mickoski spastroi të gjithë nënkryetarët në parti, duke ia kursyer karrigen Gruevskit. Ai ende nuk ka përfunduar anulimin e çështjeve të tij gjyqësore, dhe tani sheh një mundësi nga pozicioni i “rojtarit të karriges” për të marrë pushtetin e plotë në parti. Nikoloski nuk është më pengesë për të, ai po bën fushatë kundër tij gjatë gjithë kohës”.
“Mickoski nuk po e arreston Gruevskin sepse dëshiron drejtësi. Ai dëshiron ta arrestojë atë për të siguruar pushtetin e tij dhe për të vazhduar vjedhjen. Qytetarët që ende i besojnë atij duhet ta dinë: Mickoski nuk është mbrojtësi i tyre. Ai është njeriu që është gati të sakrifikojë edhe Gruevskin për të mbajtur vendin e tij. Tradhtari më i madh në Maqedoni është Mickoski. Ai i tradhtoi votuesit e tij duke premtuar se do të shfuqizojë Marrëveshjen e Prespës, do të kthejë emrin, tani do të sakrifikojë babanë e tij politik Gruevskin dhe më në fund do t’i përfshijë bullgarët në Kushtetutë”.
“Mickoski dhe ky grup kriminal po punojnë duke ndjekur shembullin e propagandistit më të madh të shekullit të njëzetë, Goebbels, i cili tha: “Fajësoni kundërshtarin për atë që po bëni vetë”. Kjo shërben për të krijuar konfuzion, për të ngatërruar publikun dhe për të zhvendosur fajin përpara se të zbulohet qëllimi i vërtetë”, thonë nga LSDM.