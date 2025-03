LSDM: Mickoski dhe Taravari do t’i detyrojnë pacientët e Klinikës të pagujnë parking me çmimet e qendrave tregtare

LSDM ka reaguar ashpër ndaj marrëveshjes që e mundëson menaxhimin e parkingut të Klinikës nga një kompani shqiptare, duke e cilësuar si një “krim skandaloz” dhe si shkelje të interesave të qytetarëve dhe pacientëve. Ata e kritikojnë ministrin Taravari për rritjen e çmimit të parkimit, duke e krahasuar me çmimet në qendrat tregtare, dhe e cilësojnë këtë si një formë shantazhi ndaj pacientëve, përfshirë ata me sëmundje të rënda. LSDM gjithashtu akuzon qeverinë për paaftësi dhe përfitime private pas marrëveshjes me kompaninë “Gjoka” nga Shqipëria, duke theksuar se kjo është një marrëveshje e dëmshme për qytetarët dhe sistemin shëndetësor.

