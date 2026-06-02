LSDM: Mickoski dështoi me axhendën e reformave, u miratuan vetëm 20% e ligjeve
Një tjetër gënjeshtër e madhe nga Hristijan Mickoski është konfirmuar, axhenda e reformave nuk është përmbushur edhe pse ai i premtoi publikut se do t’i përmbushë të gjitha detyrimet deri më 1 qershor, akuzojnë sot nga LSDM.
“Mickoski erdhi në pushtet me gënjeshtra dhe vazhdon të qeverisë me gënjeshtra.
Ai i gënjeu qytetarët për emrin, se do ta shfuqizonte Marrëveshjen e Prespës, se do të siguronte një pozicion më të mirë negociues me Bashkimin Evropian, i gënjeu se gjuha dhe identiteti maqedonas ishin nën kërcënim, i gënjeu se do të sillte prosperitet ekonomik, një standard më të mirë jetese, investime më të mëdha të huaja.
Tani është konfirmuar një tjetër gënjeshtër, ai i gënjeu qytetarët për axhendën e reformave.
Edhe pse iu dha kohë shtesë për të përmbushur detyrimet e tij, ai nuk arriti të zbatojë as një pjesë të vogël të tyre. Nga 10 ligje kyçe të parashikuara në Axhendën e Reformave, vetëm 2 janë miratuar, që do të thotë një përqindje zbatimi prej mezi 20%.
Kjo është një vonesë e vetëdijshme dhe sistematike.
Mickoski nuk po i zbaton reformat sepse nuk dëshiron t’i zbatojë ato.
Reformat nënkuptojnë sundimin e ligjit, institucione të pavarura, një luftë të fortë kundër korrupsionit dhe rregulla evropiane që nuk lejojnë keqpërdorimin e parave publike përmes tenderëve kriminalë”, thonë nga LSDM.