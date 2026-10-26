LSDM: Me ribalancimin e buxhetit, nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh, ka borxhe të reja për qytetarët
LSDM sot akuzon qeverinë se me ribalancimin e ri të buxhetit, mashtruesi Mickoski i ka fshirë përsëri punëtorët, fermerët, qytetarët. Nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh, nuk ka masa për të mbrojtur standardin, nuk ka ndihmë për fermerët.
“Ka borxhe të reja dhe norma të larta interesi që do të paguhen nga qytetarët dhe brezat e ardhshëm.
Në 2 vjet, Mickoski ka ngarkuar 4 miliardë euro borxh të ri mbi shpinën e popullit, gjysma e borxhit të përgjithshëm nga pavarësia deri më sot. Por ato para nuk janë për qytetarët, por për tendera kriminale.
Hajduti i ka lënë qytetarët vetëm.
Çdo muaj ka rritje të reja çmimesh, dhe pagat mbeten të pamjaftueshme për jetesë. Që nga janari, kostoja e jetesës është rritur me 4,000 denarë. Shporta sindikale e tetorit tejkalon 70,000 denarë, dhe me qira arrin pothuajse 90,000 denarë.
As tre paga minimale nuk e mbulojnë shportën bazë të konsumatorit.
Punëtori punon gjithë muajin, por nuk mund të paguajë për nevojat themelore të familjes së tij.
Rreth 180,000 punëtorë marrin një pagë nën 31,200 denarë, ndërsa minimumi mbetet në 26,000 denarë. Mickoski nuk ka para për to.
Shpallen gjithashtu rritje të reja të çmimit të energjisë elektrike dhe ngrohjes, po bëhen plane në Evropë për shkak të rrezikut të rritjes së çmimeve të ushqimeve”, thonë nga LSDM.
Nga atje thonë se Mickoski i ka lënë qytetarët të përballen vetë me krizën për një vit të tërë, duke hedhur poshtë masat e propozuara nga LSDM.