LSDM me analizë kundër pretendimeve: VMRO-DPMNE me 52 mandate, ne me 21

Pas pretendimeve të VMRO-DPMNE-së se kanë dalë fitues absolutë në zgjedhjet lokale, ka ardhur reagimi i menjëhershëm nga Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë (LSDM), e cila hedh poshtë këtë narrativë, duke paraqitur një analizë të ndryshme të rezultateve.

Sipas LSDM-së, përkundër fitores së disa komunave dhe rritjes së numrit të këshilltarëve nga ana e VMRO-DPMNE-së, të dhënat reale sugjerojnë një panoramë tjetër politike.

“VMRO-DPMNE nuk mund ta fshehë rënien. Numrat janë të qartë dhe të pamëshirshëm ndaj tyre. Analiza matematikore e rezultatit tregon se, nëse këto rezultate do të reflektoheshin në zgjedhje parlamentare, ata do të kishin 52 deputetë, ndërsa LSDM të paktën 21,” thuhet në deklaratën zyrtare të LSDM-së.

Partia qeverisëse aktuale gjithashtu njoftoi se do të vazhdojë garën në 17 komuna të tjera në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke i bërë thirrje qytetarëve për pjesëmarrje masive në votim.

“I ftojmë qytetarët të dalin në raundin e dytë dhe të mbështesin kandidatët tanë – njerëz të ndershëm dhe të dëshmuar, që treguan në raundin e parë se kanë vizion dhe oferta konkrete për komunat e tyre,” thekson LSDM.

Kjo deklaratë vjen si kundërpërgjigje ndaj qëndrimit të VMRO-DPMNE-së, e cila pretendon se me mbi 300 mijë vota të fituara dhe më shumë se 550 këshilltarë në të gjithë vendin, përfshirë edhe Shkupin, është partia më e suksesshme në këto zgjedhje. Sipas tyre, në një simulim për zgjedhjet parlamentare, rezultati do t’u siguronte mbi 60 mandate në Kuvend.

