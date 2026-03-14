LSDM: Mbi 200 mijë punëtorë mezi mbulojnë shpenzimet bazë

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se pagat vend janë ulëta, ndërsa çmimet e produkteve bazë dhe energjisë vazhdojnë rriten.

Sipas partisë, qeveria e udhëhequr nga kryeministri Hristijan Mickoski nuk po merr masa për përmirësuar standardin e jetesës qytetarëve.

Nga LSDM thonë se shumë se 200 mijë punëtorë vend mezi arrijnë mbulojnë shpenzimet bazë jetesës.

Partia gjithashtu kritikon qeverinë për refuzimin e propozimit paga minimale rritet 600 euro. Sipas tyre, rritja e çmimeve naftës po ndikon edhe rritjen e çmimeve ushqimeve dhe produkteve tjera bazë.

MARKETING

