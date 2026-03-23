LSDM: Masa e vonuar e qeverisë pa efekt, karburantet sërish do të shtrenjtohen

LSDM: Masa e vonuar e qeverisë pa efekt, karburantet sërish do të shtrenjtohen

Nga partia maqedonase opozitare LSDM, thonë se masa e Qeverisë për të ulur TVSH-në për karburantet nga 18% në 10% është e vonuar dhe joefektive. Nga LSDM thonë karburantet do të shtrenjtohen përsëri dhe qytetarët nuk do të ndiejnë asgjë.

“Në tre javët e fundit, ndërsa Mickoski priste dhe nuk bënte asgjë, çmimet e karburanteve janë rritur ndjeshëm – nafta është rritur me gjithsej 21 denarë, dhe sot pritet një rritje e re e çmimit prej 4 deri në 6 denarë shtesë. Ky është konfirmim se masa gjysmë e pavullnetshme e Mickoskit nuk do të parandalojë rritjen e çmimeve, qytetarët do të paguajnë karburant edhe më të shtrenjtë dhe çmimet e ushqimeve do të vazhdojnë të rriten”.

“Reagimi i vonuar i Qeverisë po u kushton shtrenjtë qytetarëve – mbi 4.5 milionë euro më shumë janë paguar për karburant, dhe ndërkohë, është aktivizuar një spirale rritjeje e çmimeve të ushqimeve. Sot tashmë mund të shohim se vaji i gatimit është mbi 100 denarë, vezët mbi 300 denarë, dhe çmimet e frutave dhe perimeve po rriten vazhdimisht dhe tashmë janë mbi 100 denarë për kilogram”.
“Natyrisht, qeveria e Mickoskit po shmang zgjidhjet thelbësore për të ulur çmimet sepse mbron interesat e biznesit të VMRO-së që përfitojnë nga çmimet e larta. Realiteti është se çmimet po rriten, pagat nuk po rriten dhe qeveria e Mickoskit nuk ka asnjë plan dhe as nuk dëshiron të bëjë asgjë. Kjo do të thotë rritje e varfërisë, frigoriferë bosh dhe ulje e standardit të jetesës së qytetarëve”, thonë nga LSDM.

LSDM kërkon përsëri që Qeveria të pranojë menjëherë masat e propozuara që do të sjellin vërtet një ulje të çmimeve dhe do t’i ndihmojnë qytetarët: uljen e TVSH-së për karburantet në 5%, uljen e akcizave me 4 denarë, 0% TVSH për produktet ushqimore bazë dhe përgjysmimin e çmimeve të taksave rrugore.

A ka mjaftueshëm naftë Maqedonia? Ja çfarë thotë ministrja Bozhinovska

A ka mjaftueshëm naftë Maqedonia? Ja çfarë thotë ministrja Bozhinovska

New York, mbyllet aeroporti “LaGuardia” pas përplasjes së një avioni me një kamion zjarrfikës

New York, mbyllet aeroporti “LaGuardia” pas përplasjes së një avioni me një kamion zjarrfikës

Trump e quan presidentin izraelit Herzog “të dobët dhe patetik” për mosfaljen e Netanyahut

Trump e quan presidentin izraelit Herzog “të dobët dhe patetik” për mosfaljen e Netanyahut

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Garda Revolucionare e tall përsëri Trumpin në anglisht: Je i pushuar nga puna!

Garda Revolucionare e tall përsëri Trumpin në anglisht: Je i pushuar nga puna!

9 të arrestuar pas protestës me molotovë, Berisha niset drejt spitalit të Traumës

9 të arrestuar pas protestës me molotovë, Berisha niset drejt spitalit të Traumës