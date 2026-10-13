LSDM: Mali i Zi mbylli tre kapituj të tjerë, Shqipëria një, ku është Maqedonia?
LSDM sot ka akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoskin se ka bllokuar rrugën evropiane të vendit dhe se vendi ynë ka mbtetur parapa fqinjëve në procesin eurointegrues.
Nga atje thonë se Von der Leyen e mirëpriti: “Sot po bëjmë një hap të rëndësishëm drejt një Unioni më të plotë.” Mali i Zi ka 21 kapituj të mbyllur nga 33 dhe synon të përfundojë negociatat këtë vit. Shqipëria po ecën përpara.
“Ne ishim në të njëjtin grup. Sot jemi me Kosovën dhe Serbinë.
Ashtu siç Vuçiq po e izolon Serbinë, Mickoski, duke ndjekur shembullin e mentorit të tij, po e izolon Maqedoninë. E njëjta logjikë. Dy gjëra po e nxisin këtë proces: Interesi rus dhe frika e përballjes me Laura Kovesin.
Kandidatët duhet të bashkëpunojnë me Prokurorinë Evropiane para anëtarësimit. Jo pas. Përpara.
Pastaj nuk ka telefonata nga kabineti. Asnjë paraqitje televizive ku emërohet dhe zëvendësohet një prokuror. Dikush duhet të mbahet përgjegjës për plaçkitjen e shtetit. Për fondet evropiane. Për tenderët. Për pesë ton përtej kufirit. Për thesarin që trajtohet si plaçkë.
Mafia nuk e do këtë. Kjo është arsyeja pse reformat janë pezulluar. Afati i dytë ka kaluar tashmë. 1 qershori ishte një premtim. As votim më. Ja pse vendet e tjera po marrin një plan veprimi.
Ja pse thotë “jo me çdo kusht”. Ja pse krahasimet me Islandën, Le Pen dhe luftërat, gjithçka përveç raportit mbi drejtësinë dhe reformat.
Ja pse satelitët, ZNAM, “E Majta”, Platforma ZNAM 2.0, nga distanca, për të shpërqendruar”, thonë nga LSDM.