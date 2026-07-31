LSDM: Kush garanton se uji në Gostivar është i sigurt?

LSDM: Kush garanton se uji në Gostivar është i sigurt?

LSDM akuzon se funksionarët e Qeverisë japin deklarata kontradiktore lidhur me cilësinë e ujit në Gostivar, duke krijuar konfuzion dhe pasiguri te qytetarët.

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Nga partia thonë se drejtori i Fondit për Shëndetësi, Sasho Klekovski, ka njoftuar se deri në fund të javës uji në Gostivar pritet të jetë i sigurt për konsum, ndërsa kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se në ujë janë konstatuar “baktere të reja”.

“Sot secili po tregon versionin e vet, ndërsa qytetarët janë të hutuar dhe nuk dinë kujt t’i besojnë. Mbi 4.000 persona janë helmuar në Gostivar, ndërsa Qeveria ende nuk ka publikuar asnjë dokument zyrtar për analizat e ujit. Pse nuk publikohen analizat? Nuk ka dokumente, nuk ka raporte të nënshkruara dhe të miratuara nga institucionet kompetente”, thuhet në reagimin e LSDM-së.

Partia vlerëson se mungesa e dokumentacionit zyrtar e minon besimin e qytetarëve në deklaratat e përfaqësuesve të Qeverisë.

“Si mund t’u besohet deklaratave kur nuk ekziston raport zyrtar, nuk dihet kush e ka nënshkruar dhe kush garanton se uji është i sigurt për përdorim teknik? Askush nuk u beson deklaratave të Mickoskit dhe Klekovskit. Rezultatet janë fshehur, ndërsa kjo ka çuar në mbi 4.000 infeksione dhe në shpërthimin e një epidemie të verdhëzës në Gostivar. Qytetarët nuk mund të kenë besim kur me çështjen e furnizimit me ujë dhe hiperklorinimit merret Ministri i Punëve të Brendshme, i cili nuk ka kompetencë apo ekspertizë në këtë fushë”, thuhet më tej në kumtesë.

LSDM kërkon që institucionet kompetente të publikojnë menjëherë raportet dhe analizat për cilësinë e ujit në Gostivar.

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