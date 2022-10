LSDM: Kovaçevski e çon vendin drejt BE-së ndërsa Mickoski bllokon

LSDM-ja me anë të një komunikate për media ka thënë se “kryeministri Dimitar Kovaçevski me politikat e tij është duke e drejtuar vendin drejt anëtarësimit në BE”, ndërsa kryetarin e opozitës e akuzojnë për bllokadë.

“Mickoski u ofron qytetarëve atë që vuajtën për 11 vjet, përçarje në të gjitha bazat, një vend në kundërshtim me të gjithë fqinjët, në izolim ndërkombëtar dhe larg negociatave për anëtarësim në BE. Dallimi është i qartë dhe i dukshëm. Me LSDM-në si parti shtetformuese, Republika e Maqedonisë së Veriut u bë anëtare e plotë e NATO-s, filloi negociatat për anëtarësim në BE, ndërsa VMRO-DPMNE nuk mbështeti asnjë vendim të vetëm për realizimin e interesave strategjike të shtetit”, thonë nga LSDM.