LSDM kërkon përgjegjësi politike dhe penale për rastin e “Alta Bankës”
LSDM-ja kërkon përgjegjësi politike dhe penale për hyrjen e “Alta Bankës” nga Beogradi në tregun bankar të Maqedonisë së Veriut. Partia ka dorëzuar interpelancë në Kuvend për punën e guvernatorit të Bankës Popullore, Trajko Sllaveski.
Nga LSDM-ja thonë se Kuvendi duhet të shqyrtojë përgjegjësinë e guvernatorit për procedurën përmes së cilës “Alta Bankës” i është dhënë pëlqimi për të fituar pjesëmarrje të kualifikuar në Stopanska Banka – Manastir.
Sipas LSDM-së, përgjegjës për hyrjen e bankës në vend janë kryeministri Hristijan Mickoski dhe guvernatori Trajko Sllaveski. Nga partia pretendojnë se vetë Sllaveski ka pranuar se është konsultuar me kryeministrin për këtë çështje.
LSDM-ja ngre pyetjen se çfarë kanë diskutuar Mickoski dhe Sllaveski lidhur me “Alta Bankën” dhe çfarë roli ka pasur kryeministri në këtë proces.
Partia njofton se ka dorëzuar edhe kallëzime penale për rastin dhe kërkon nga Prokuroria Publike të nisë hetim për të përcaktuar nëse ka përgjegjësi penale.