LSDM: Kërkojmë rritjen e pagës minimale në 500 euro

“Treguesit ekonomikë dhe faktet për jetën në Maqedoni flasin qartë – standardi i jetesës së qytetarëve është në rënie të vazhdueshme, ndërsa Qeveria nuk po merr masa konkrete për përmirësimin e gjendjes ekonomike. Jo vetëm që nuk po ndërmerr asnjë veprim, por as nuk po pranon asgjë që i ofrohet LSDM-së dhe këto janë masa të dëshmuara për uljen e kostos së jetesës”, tha sot në një konferencë për media, nënkryetare e LSDM-së, Kaja Shukova.

Sipas saj, faktet tregojnë se çmimet po rriten disa herë më shpejt se pagat dhe qytetarët mund të përballojnë çdo ditë e më pak.

Sipas LSDM-së, energjia elektrike është rritur me 20 deri në 30%, ngrohja me 5% dhe do të rritet edhe më tej, shërbimet janë ngritur në qiell. Çmimet e produkteve ushqimore bazë janë rritur me 30 për qind.

“Qeveria po shpall një lloj bumi ekonomik që nuk ekziston. Vetëm se treguesit ekonomikë janë brutalisht të saktë dhe nuk do të ketë rritje ekonomike, për fat të keq. Prodhimi industrial ka rënë për katër muaj me radhë, ndërsa eksportet janë ulur me 5.9 për qind. Pasi janë shembur të gjitha shportat, të Vitit të Ri dhe jo të Ri, duket qartë se Qeveria nuk ka asnjë strategji për të parandaluar rritjen e çmimeve. Pyetja është nëse ai madje dëshiron. Mundësia e fundit për të treguar një minimum respekti ndaj qytetarëve është që Qeveria të ndërhyjë urgjentisht për pagat. LSDM kërkon dhe përkrah rritjen e pagës minimale në 500 euro. Nëse paga minimale nuk rritet në 500 euro, kjo do të nënkuptojë përkeqësim të mëtejshëm të jetës për mijëra familje, të cilat tashmë mezi ia dalin mbanë. Rritja e pagave është e vetmja mënyrë për të parandaluar varfërimin e mëtejshëm të qytetarëve dhe për të mundësuar përparim ekonomik. Pa këtë masë qindra mijëra punëtorë do të vazhdojnë të punojnë për një pagë që nuk mjafton as për shpenzimet elementare”, thotë Shukova.

