LSDM: Kallëzime penale ndaj policisë dhe VMRO-DPMNE-së për keqpërdorim të të dhënave
Kanë kaluar 9 ditë nga sulmi ndaj aktivistëve të rinj në Novo Selo dhe ende nuk ka hetim apo të thirrur për t’u marrë në pyetje, thuhet në reagimin e LSDM-së.
Sipas LSDM-së, Qeveria, Prokuroria dhe Ministria e Brendshme heshtin, ndërsa VMRO-DPMNE ka publikuar të dhëna konfidenciale nga dokumentet e policisë në Strumicë.
Për këtë arsye, LSDM ka ngritur kallëzime penale ndaj zyrtarëve policorë të dyshuar për nxjerrjen dhe keqpërdorimin e të dhënave konfidenciale, si dhe ndaj Valentin Manasievskit nga VMRO-DPMNE për keqpërdorim të të dhënave personale dhe nxitje për kryerjen e veprave penale.
Nga LSDM-ja kërkojnë që institucionet kompetente të veprojnë pa vonesë dhe të zbardhin të gjitha rrethanat e rastit. Ata theksojnë se askush, pavarësisht përkatësisë politike, nuk duhet të jetë mbi ligjin.