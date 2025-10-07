LSDM: Incidentet e armatosura tregojnë shembjen e sistemit të sigurisë
Incidenti i fundit i armatosur në Kumanovë është incidenti më serioz në prag të zgjedhjeve lokale, i cili ngre shqetësime serioze për rendin publik dhe sigurinë e qytetarëve, theksohet në kumtesën e LSDM-së
Nga LSDM për inicdentin thonë se po ndodh një shembje totale e sistemit të sigurisë dhe një fiasko e ministrit Pançe Toshkovski.
LSDM kërkon nga institucionet kompetente menjëherë të zbardhin rastin dhe të informojnë opinionin.
”Kërkojmë edhe përgjegjësi politike nga Pançe Toshkovski. Kjo që po ndodh vazhdimisht është e dënueshme dhe e papranueshme. Rrugët e Maqedonisë janë shndërruar në Perëndim të egër. Të shtënat me armë janë një dukuri e përditshme, qytetarët nuk ndihen të sigurt”, thonë nga LSDM.