LSDM: Gjashtë javë pas krizës së ujit në Gostivar, ende nuk publikohet analiza e plotë
Nga LSDM-ja opozitare maqedonase akuzojnë institucionet se, edhe gjashtë javë pas krizës me ujin në Gostivar, ende nuk është bërë publike e gjithë dokumentacioni dhe analiza e ujit.
Sipas partisë, gjatë krizës mbi 5 mijë qytetarë përfunduan në spitale, ndërsa informacionet e dhëna nga institucionet ishin të ndryshme dhe kontradiktore.
“Gjatë krizës, qytetarët morën informacione të ndryshme dhe kontradiktore. Fillimisht, uji u shpall i pasigurt për t’u pirë. Më pas u deklarua se mund të përdorej vetëm për qëllime teknike. Toshkovski kreu hiperklorinim, ndërsa më pas u njoftua se në ujë ishin konstatuar baktere. Kaos total”, thonë nga LSDM.
Nga kjo parti kritikojnë edhe mënyrën se si autoritetet menaxhuan situatën pas krizës, duke përmendur vizitën e kryeministrit Hristijan Mickoski dhe drejtorit të Institutit të Shëndetit Publik, Shaban Memeti? [nëse “Klekovski” është emri i saktë, mund të lihet kështu], si dhe momentin kur zyrtarët konsumuan ujë para kamerave për të dëshmuar se ai ishte i sigurt për pije.
“Para se të përfundonte ekskursioni i tyre, zyrtarët pinë ujë para kamerave, me një dolli të turpshme, dhe deklaruan se uji ishte i sigurt për t’u pirë”, thuhet në reagimin e LSDM-së.
Megjithatë, opozita kërkon që të publikohen rezultatet e plota të analizave.
“Ku është raporti i plotë për ujin në Gostivar? Kush e mori vendimin për ta rikthyer ujin për konsum dhe mbi bazën e cilave rezultate? Kush garanton, me emër, mbiemër dhe firmë, se uji është i sigurt për t’u pirë?”, pyesin nga LSDM.
Sipas tyre, publikimi vetëm i pjesëve të dokumentacionit nuk është i mjaftueshëm dhe krijon dyshime për përgjegjësinë e institucioneve.
“A dëshiron dikush t’i shmanget përgjegjësisë në këtë mënyrë? Mickoski dhe Klekovski kanë detyrim ndaj qytetarëve të Gostivarit që të publikojnë të gjithë të vërtetën”, përfundojnë nga LSDM.