LSDM: E përmbushëm amanetin e Koneskit, gjuha maqedonase në BE e njohur nga të gjithë

LSDM-ja me anë të një komunikate ka thënë se me nënshkrimin e kontratës së Frontex është bërë një hap historik,

“Gjuha maqedonase në BE njihet dhe konfirmohet, njëherë e përgjithmonë, në të njëjtin nivel me të gjitha gjuhët në Union. Me nënshkrimin e kontratës së Frontex është bërë një hap historik. Është dokumenti i parë me Bashkimin Evropian në gjuhën zyrtare maqedonase, i pastër, pa fusnota, pa yllza dhe shtesa. Ëndrra dhe amaneti i Bllazhe Koneskit, të gjithë aktorëve që në të kaluarën luftuan dhe kontribuan në afirmimin e gjuhës maqedonase, u realizua”, thuhet në komunikatën e LSDM-së.