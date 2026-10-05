LSDM: Dy vjet e gjysmë të Mickoskit sollën izolim dhe largim nga BE-ja dhe rënie të ekonomisë së vendit
Dy vjet e gjysmë të pushtetit të Mickoskit dhe OBRM-PDUKM sollën një rënie të ekonomisë, një standard më të ulët jetese, një ekonomi të shkatërruar, borxhe të reja dhe një rrugë të bllokuar evropiane, thonë nga LSDM.
“Ndërsa miliona euro para publike përfundojnë në tendera partiakë, nuk ka para për qytetarët. 5.53 milionë euro për një DJ, 200 milionë euro në skandale tenderash, shitja e tokës, ujit, xehes. Pesë miniera të reja në plan deri në vitin 2040, antimon pranë Kriva Pallankës, qendra të dhënash, janë për interesa të të tjerëve, komisione dhe fitime në kurriz të popullit.
Rrjeti i biznesit në sektorin e energjisë po punon me avull të plotë, një kontratë për matësa, marrëveshje me autobusë të lidhur me Orban.
Gjatë asaj kohe, shporta e konsumatorit me një apartament me qira arriti mbi 90.000 denarë. Punëtorët kanë pagat më të ulëta në Evropë dhe mezi po ia dalin mbanë.
Gjithçka është bërë më e shtrenjtë, karburanti ka kaluar 100 denarë dhe qeveria e Mickoskit nuk po bën asgjë, nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh.
Fermerët janë në prag të ekzistencës: pa para, pa shpengim, pa marketing, subvencionet janë ulur me 40 milionë euro, ato vonohen dhe nuk paguhen, IPARD është i kërcënuar për shkak të korrupsionit të drejtorit.
Pensionistët janë grabitur, përballen me pasiguri, ndërsa boshllëku në Fondin Pensional arrin në një miliard euro. Nuk ka para, kështu që qeveria dëshiron të marrë paratë nga shtylla e dytë e pensioneve.
Borxhet po rriten çdo javë. Vetëm në dy vjet e gjysmë, Mickoski dhe VMRO-DPMNE i kanë rritur ato me 4 miliardë euro, gjysma e borxhit total në 30 vitet e fundit.
Investimet e huaja janë në nivelin e tyre më të ulët në histori, vetëm 18.7 milionë euro në tremujorin e dytë të vitit 2026”, thonë nga LSDM.
Nga atje thonë se rruga evropiane është bllokuar.
“Identiteti, gjuha dhe kultura maqedonase janë ruajtur, por Mickoski ka frikë nga një ndjekje penale evropiane dhe po e shtyn vendin drejt izolimit.
Në vend të reformave dhe një të ardhmeje evropiane, mashtruesi po shtyn përpara axhenda që e distancojnë Maqedoninë nga BE-ja.
Kjo është ajo që kanë sjellë dy vjet e gjysmë të qeverisjes së Mickoskit: varfëri, izolim, një ekonomi të shkatërruar, një standard më të keq jetese dhe emigrim edhe më të madh të të rinjve”.