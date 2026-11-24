LSDM: Duhet të ketë hetim për Alta Bankën dhe të zgjerohet me Alta sigurime
Duhet të ketë hetim dhe llogaridhënie për hyrjen e Alta Bankës, pastrueses së parave të Vuçiçit në Maqedoni, kërkojnë nga LSDM.
Nga kjo parti thonë se pasi Mickoski dhe Slaveski hapën derën për Alta Bankën në sektorin bankar, Davor Macurës iu lejua të hynte në sektorin e sigurimeve, duke marrë përsipër ZOIL Macedonia për rreth 1.7 milion euro.
“Hetimi duhet të zgjerohet edhe në sigurime. Me çfarë parash u ble kompania e sigurimeve, nga cila llogari u paguan dhe kush e kontrolloi origjinën e tyre? Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve duhet të përgjigjet nëse kontrolloi për një konflikt të mundshëm interesi, kush mori pjesë në vendimmarrje dhe nëse zbatoi të njëjtat kritere për Alta Insurance si për kompanitë e tjera të sigurimeve”.