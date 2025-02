LSDM dorëzoi në Qeveri dokumente, për të cilat thotë se dëshmojnë korrupsion dhe parregullsi në punën e Izet Mexhitit

LSDM sot ia ka dorëzuar kryeministrit Hristijan Mickoski dokumentet, të cilat, ata i cilësojnë si skandaloze dhe që kanë të bëjnë me punën e zv/kryeministrit Izet Mexhiti.

“Këtu janë ato dokumente që na janë dorëzuar nga denoncuesit dhe që janë të institucioneve shtetërore, me numra arkivi, vula dhe firma. Këtu thuhet qartë se Inspektorati Shtetëror Administrativ ka konstatuar parregullsi në funksionim, se Mexhiti ka tejkaluar kompetencat e tij ligjore, duke i nënshkruar personalisht të gjitha rastet”, thotë Kuzeska.

Sipas saj, në këtë mënyrë ai donte të vendoste kontroll dhe të kishte hapësirë për shantazhimin e kompanive dhe qytetarëve.

“Sipas kësaj thuhet në këto dokumente, në Ministrinë e Mjedisit është ngritur një sistem për nënshkrim dhe vendimmarrje në kundërshtim me ligjet dhe procedurat administrative, gjë që ngre dyshime për korrupsion dhe ryshfet. Presim që Mickoski t’i lexojë, t’i shqyrtojë me kujdes dhe t’u përgjigjet të gjitha këtyre dyshimeve për keqpërdorime dhe korrupsion të mundshëm. Të shohim tani nëse kryeministri do të bëjë ndonjë gjë me këto prova në dorë. A do t’i thërrasë institucionet kompetente të reagojnë, apo Mickoski do të vazhdojë ta mbrojë Izet Mexhitin?”, tha Kuzeska.

