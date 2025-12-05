LSDM do të publikojë bomba të reja 2.0, Filipçe: Nesër do të ketë një të re
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, njoftoi në konferencën e sotme për shtyp një front të ri të LSDM-së për të luftuar korrupsionin. Ky front, siç tha Filipçe, përfshin dy nisma të mëdha, të cilat shënojnë një fazë të re në luftën kundër krimit, korrupsionit dhe skemave kriminale të VMRO-së.
Iniciativa e parë i referohet thirrjes që Prokurorja Evropiane Laura Kovesi të vizitojë Maqedoninë, sepse siç tha Filipçe, nuk mund t’u besohet institucioneve qeveritare që janë mbrojtëse të krimit.
“LSDM i bën thirrje Prokurores Evropiane Laura Kovesi të vizitojë Maqedoninë, për t’u njohur personalisht me keqpërdorimet që VMRO po bën me fondet evropiane, përfshirë programin IPARD, i cili tashmë është qartësisht në rrezik prej 130 milionë eurosh”, tha Filipçe.
Iniciativa e dytë i referohet të ashtuquajturës ekip antikorrupsioni të LSDM-së, i cili është në kuadër të programit “Forca e Re”, dhe përbëhet nga këshilltarë, ekspertë në fushën e ligjit dhe financave.
“Ekipi antikorrupsion është një nga shtyllat e këtij programi të ri. Ata do të hetojnë skandale, do të analizojnë dokumente, do t’ia paraqesin ato publikut dhe do të zbulojnë të gjitha skemat korruptive të kësaj qeverie kriminale. Do të paraqesim raporte përkatëse institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare”, tha Filipçe.
Filipçe përsëriti se LSDM do të vazhdojë të publikojë rregullisht skandalet e korrupsionit që lidhen me qeverinë dhe se lufta kundër korrupsionit në qeveri vazhdon.
“Kemi përgatitur bombat e reja 2.0, njoftoj se nesër do të ketë një të re. Një skandal i ri, një skemë e re korrupsioni janë anëtarë të partisë në pushtet. Kemi prova për gjithçka, kemi dokumente, do t’ia paraqesim opinionit”, theksoi Filipçe.