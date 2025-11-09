LSDM: Çmimet vazhdojnë të rriten pa kontroll

LSDM: Çmimet vazhdojnë të rriten pa kontroll

Partia opozitare LSDM ka akuzuar qeverinë për rritje të inflacionit.

Bogdanka Kuzeska nga LSDM tha se situata do të ishte ndryshe nëse do të pranoheshin propozimet e tyre për pagë minimale prej 500 eurove dhe për heqjen e TVSH-së për produktet ushqimore.

“Të dhënat më të fundit mbi inflacionin tregojnë se, në kundërshtim me premtimet e pushtetit se inflacioni po bie, ai mbetet i lartë dhe po zvogëlon fuqinë blerëse të qytetarëve. Inflacioni vjetor në tetor arriti në 4,5%. Rritja më e madhe, prej 7%, është regjistruar te shpenzimet për ushqime dhe pijet joalkoolike – produktet bazë pa të cilat asnjë familje nuk mund të jetojë. Çmimet vazhdojnë të rriten pa kontroll. Çmimet e pakicës u rritën me 2,8% në tetor krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rritja më e madhe është te produktet ushqimore – ushqimi u shtrenjtua me 6,7%, frutat dhe perimet me 4,3%”, tha Bogdanka Kuzeska nga LSDM.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Hiqen malet me mbeturina, Shkupi merr frymë më lirshëm

(VIDEO) Hiqen malet me mbeturina, Shkupi merr frymë më lirshëm

(VIDEO) Zyrtarët premtojnë depolitizimin e arsimit

(VIDEO) Zyrtarët premtojnë depolitizimin e arsimit

(VIDEO) Lëvizjet në Qeveri, posti i ministrit të Mjedisit pritet t’i mbetet LD-së

(VIDEO) Lëvizjet në Qeveri, posti i ministrit të Mjedisit pritet t’i mbetet LD-së

(VIDEO) VMRO: Vendit i duhet një opozitë e fortë

(VIDEO) VMRO: Vendit i duhet një opozitë e fortë

(VIDEO) LSDM akuzon Qeverinë për rritjen e kostos së jetesës

(VIDEO) LSDM akuzon Qeverinë për rritjen e kostos së jetesës

(VIDEO) 150 paralajmërime për qytetarët për përdorimin e telefonit në rrugë

(VIDEO) 150 paralajmërime për qytetarët për përdorimin e telefonit në rrugë