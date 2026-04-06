LSDM: 1500 punëtorë mbetën pa punë për shkak të Mickoskit
Nga partia opozitare maqedonase LSDM, thonë se politikat katastrofike ekonomike të Qeverisë së Hristijan Mickoskit po i lënë mijëra familje pa punë, pa mjete jetese, në rrugë.
Nga LSDM thonë se derisa paratë po pompohen brutalisht përmes tenderëve kriminalë, mbi 1,500 punëtorë kanë mbetur pa punë në periudhën e kaluar.
“Kjo do të thotë 1,500 fate njerëzore, tavolina bosh dhe një e ardhme e pasigurt për mijëra qytetarë. Javën e kaluar, “Arteks” nga Koçani pushoi së punuari – 100 punëtorë tekstili mbetën në rrugë, pa punë dhe pa pagat e tyre të larta. Vetëm pak javë më parë, punëtorë u pushuan nga puna nga “Bechtel dhe Enka”. Në zonat TIRZ, disa kompani mbyllën fabrikat e tyre, duke lënë qindra familje pa të ardhura”.
“Në Shtip, u mbyllën 4 fabrika veshjesh, përfshirë “Elite Fashion” dhe “Moda Exclusive”, me mbi 110 punëtorë të pushuar nga puna. Në Kumanovë, mbyllja e fabrikave të këpucëve la 180 persona të papunë. Goditja më e madhe erdhi nga tërheqja e investimeve të huaja, Aptiv u tërhoq – 500 deri në 600 vende pune u humbën. Lear dhe Dura pushuan nga puna edhe 300 punëtorë të tjerë përmes pushimeve të heshtura nga puna”.
“Për më tepër, në metalurgji, mbi 400 punëtorë u vendosën në pushim të detyruar, dhe disa prej tyre u pushuan përgjithmonë nga puna. Të dhënat janë shkatërruese. Numri i punëtorëve në industri në shkurt 2026 u ul me 3.4% krahasuar me vitin e kaluar si rezultat i drejtpërdrejtë i paaftësisë së qeverisë së Mickoskit”.
“Çdo pushim nga puna do të thotë një baba që nuk mund të sjellë rrogë në shtëpi, një nënë që nuk di si t’i ushqejë fëmijët e saj, të rinj që humbasin shpresën dhe po mendojnë të largohen nga vendi”, thonë nga LSDM.