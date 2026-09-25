Lorent Zhaku debuton në ndeshje zyrtare me ekipin e parë të Bylisit!

Lorent Zhaku debuton në ndeshje zyrtare me ekipin e parë të Bylisit!

Mesfushori 18-vjeçar, Lorent Zhaku, i afruar nga ballshiotët këtë verë nga Rabotniçki i Shkupit, ka marrë minuta në ndeshjen kampionale të Bylisit, duke bërë kështu debutimin e tij zyrtar me ekipin e parë. Zhaku kishte shënuar më herët në miqësoren ndaj Orikut, ndërsa paraqitjet e tij duket se kanë bindur stafin teknik për t’i dhënë mundësinë edhe në kampionat.

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Zhaku është gjithashtu pjesë e Përfaqësueses U-19 të Maqedonisë së Veriut dhe pritet te Bylisi të kete rastin të rritet si futbollist.

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