Lookman refuzon Arsenalin, sulmuesi kërkon vetëm Interin
Ademola Lookman ka përsëritur bindjet e tij nga ‘izolimi’ i tij në Portugali: ai dëshiron vetëm Interin dhe nuk do të dëgjojë asnjë ofertë tjetër. Të paktën për momentin.
Sulmuesi nigerian vazhdon të mungojë në stërvitje në Zingonia, dhe ndërsa Atalanta e Juricit po zhvillon ndeshjet miqësore para sezonit, ai refuzon çdo mundësi tjetër përveç Interit, edhe nëse kjo do të thotë të humbasë mundësinë për të luajtur dhe të stërvitet vetëm.
Seancat individuale në Portugali nuk janë më sekret, ashtu si fakti që vetë Lookman dhe shoqëruesit e tij refuzuan të merrnin në konsideratë arritjen e një marrëveshjeje me Arsenalin. “Topçinjtë” iu afruan Atalantës me një ofertë prej 45 milionë stërlinash (rreth 52 milionë euro), por Ademola thjesht po pret lëvizjen e radhës të Interit.
Marotta dhe Ausilio do të presin edhe një javë që pozicioni i Atalantës dhe Percassi-t të zbutet, me qëllimin për të bërë një hap të vogël përpara duke e përshtatur ofertën e tyre në 45 milionë euro në kushte fikse, duke arritur në 50 milionë eurot e kërkuara vetëm përmes bonuseve.
Por së pari, ata presin shenja relaksimi nga Atalanta, padyshim të irrituar nga rezistenca e lojtarit dhe të gatshëm ta penalizojnë atë për sjelljen e tij në javët e fundit.