Londër, mbi 1 000 të arrestuar në protestën pro Palestinës

Londër, mbi 1 000 të arrestuar në protestën pro Palestinës

Arrestime u kryen sot në Londër gjatë protestës më të madhe ndonjëherë kundër ndalimit të shoqatës ’’Palestine Action’’.

Më shumë se 1 000 persona u përballën me arrestime gjatë një proteste të re në mbështetje të ’’Palestine Action’’, afërsisht dyfishi i numrit të pjesëmarrësve në demonstratën e muajit të kaluar, ku u arrestuan 532 persona.

Qindra njerëz që mbanin pankarta me mbishkrimin “Unë kundërshtoj gjenocidin. Unë mbështes Palestine Action” u mblodhën në sheshin e parlamentit në orën 13:00.

Grupi antiabort ’’March for Life’’ ngriti një skenë me një sistem të lartë zëri, i cili herë pas here lëshonte muzikë, pak jashtë sheshit.

Në orën 13:00, Policia Metropolitane tha se “oficerët filluan të bënin arrestime për shprehjen e mbështetjes për organizatën terroriste të ndaluar ‘Palestine Action’ gjatë protestës së organizuar nga shoqata ‘Defend Our Juries”.

MARKETING

Të ngjajshme

Zejd Rexhepi: Me 19 tetor do të sjellim ndryshimet kombëtare në tërë territorin e shtetit

Zejd Rexhepi: Me 19 tetor do të sjellim ndryshimet kombëtare në tërë territorin e shtetit

Bujar Osmani: Energjia e rezistencës tregon që ndryshimi është i pashmangshëm në Çair

Bujar Osmani: Energjia e rezistencës tregon që ndryshimi është i pashmangshëm në Çair

VLEN hap shtabin zgjedhor në Dollnen dhe prezanton Blerim Islamin si kandidat për kryetar komune

VLEN hap shtabin zgjedhor në Dollnen dhe prezanton Blerim Islamin si kandidat për kryetar komune

Milionerë e miliarderë, kush ishin 33 biznesmenët që Trump bëri bashkë në një takim

Milionerë e miliarderë, kush ishin 33 biznesmenët që Trump bëri bashkë në një takim

Ish-zëvendëspresidenti amerikan: Putin do të sulmojë një anëtar të NATO-s pas Ukrainës

Ish-zëvendëspresidenti amerikan: Putin do të sulmojë një anëtar të NATO-s pas Ukrainës

Kryeministri i Bavarisë: Skeptik për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë

Kryeministri i Bavarisë: Skeptik për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë