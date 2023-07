Lojtarët e Real Madridit të mbyllur rreth thashethemeve për Mbappen

Gjatë javëve të fundit, historia e madhe e transferimeve rreth Real Madrid ka përfshirë sulmuesin e Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe.

Paris Saint-Germain së fundmi e ka vendosur në shitje 24-vjeçarin, i cili ka qenë shumë i lidhur me Los Blancos, pas vendimit të tij për të mos nënshkruar një kontratë të re.

Klubi francez është i vendosur të shesë Mbappe këtë verë, edhe pse Real Madridi do të preferonte ta nënshkruante atë si lojtar i lirë verën e ardhshme.

Situata është e sigurt se do të vijë në krye në javët e ardhshme, dhe ka raporte në rritje se një marrëveshje mund të bëhet tani në vend të kësaj.

Carlo Ancelotti ka qenë i mbyllur për këtë çështje, ashtu siç ishte Dani Carvajal kur u pyet për Mbappe pas humbjes 3-0 të Real Madridit ndaj Barcelonës në El Clasico.

“Ne jemi ata që jemi këtu. Nuk po flasim për Mbappen apo dikë tjetër. Ne jemi Real Madridi dhe po flasim për Real Madridin”, ka thënë Carvajal për AS.

Spekulimet me siguri do të vazhdojnë rreth interesimit të Real Madridit për Mbappe, por për momentin, as Ancelotti dhe as ndonjë anëtar i skuadrës së tij të parë nuk po japin asgjë. /Telegrafi/

