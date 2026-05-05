Lojtarët e Real Madridit në kundërshtim me qëndrimin egoist të Mbappes

Sipas L’Equipe, në dhomën e zhveshjes së Real Madridit po rritet pakënaqësia lidhur me sjelljen e Kylian Mbappe si brenda ashtu edhe jashtë fushës, duke thelluar ndarjet e brendshme në skuadër.

Thashethemet për një ndarje në ekip kanë qarkulluar prej disa kohësh, me sulmuesin francez që raportohet se është në qendër të këtyre tensioneve.

Mbappe, i cili sipas raportit ka ndikim të madh në dhomën e zhveshjes, thuhet se ka treguar mungesë respekti ndaj një pjesëtari të stafit gjatë stërvitjes dhe ka mbërritur rreth 40 minuta me vonesë në një drekë të ekipit, pa pësuar pasoja disiplinore.

Si pasojë, 27-vjeçari raportohet se po izolohet gjithnjë e më shumë brenda skuadrës, duke mbajtur marrëdhënie më të afërta kryesisht me lojtarët francezë të ekipit.

Raporti shton gjithashtu se ka pasur përplasje të përsëritura mes Mbappe dhe Jude Bellingham, ndërsa përmend edhe një marrëdhënie të tensionuar me trajnerin Alvaro Arbeloa.

Këto zhvillime vijnë në një periudhë të vështirë për Real Madridin, i cili raportohet se po rrezikon ta mbyllë sezonin pa trofe të rëndësishëm.

