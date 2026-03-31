Lojtarët e Kosovës dalin në fushë për të inspektuar terrenin ku do të luhet ndeshja
MARKETING
Kombëtarja e Kosovës dhe ajo e Turqisë do të luajnë sonte (e martë) në stadiumin ‘Fadil Vokrri’ në Prishtinë, nga ora 20:45, në finalen e madhe për kualifikim për Kupën e Botës 2026.
MARKETING
Teksa na ndajnë vetëm pak orë para fillimit të kësaj ndeshjeje historike, të dy ekipet tashmë gjenden në stadium, ku pritet të kryejnë përgatitjet e fundit para fillimit të ndeshjes.
Lojtarët e Kosovës tashmë kanë dalë në fushë për të inspektuar terrenin, ku janë pritur me duartrokitje të forta nga tifozët që tashmë kanë filluar të mbushin stadiumin.
Gjendja e fushës duket perfekte dhe gjithçka është gati për lojtarët e Kosovës që sonte të shkruajnë emrin e tyre me shkronja të arta në historinë e vendit tonë.