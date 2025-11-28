“Lojtar i shkëlqyer që shënon shumë gola”, Bayern Munich konfirmon interesimin për Fisnik Asllanin
Drejtori i Bayern Munichut Christoph Freund ka konfirmuar interesimin e gjigantit gjerman për yllin kosovar Fisnik Asllani.
Si Bayern ashtu edhe Dortmund e kanë bërë prioritet afrimin e qendërsulmuesit në verë, kur mund t’i aktivizohet klauzola e lirimit në vlerën e 30 milionë eurove.
Tani, vetë Freund në një intervistë për “Sky” ka shprehur pëlqimin për Asllanin, ku konfirmoi se po e përcjellin nga afër situatën e lojtarit.
“Lojtar i mirë që shënon shumë gola. Një lojtar i mençur i cili është përmirësuar mirë. Ka pasur disa huazime që e bënë të ketë një progres shumë të mirë”.
“Mendoj se është lojtar interesant, i mirë, shumë kanë folur për të. Janë disa lojtarë që po përmirësohen mirë. Por, siç kam thënë jam shumë i lumtur me ata që kemi dhe si jemi në skuadër”, deklaroi ai.
Negociatat mes dy palëve kanë nisur por ende asgjë nuk është e vendosur. E vetmja gjë e kryer, është që Asllani do të largohet nga Hoffenheim në verë për një skuadër që garon në Ligën e Kampionëve.