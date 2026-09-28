Logos-A sjell veprën “Çfarë është Metafizika?” të mendimtarit bashkëkohor Sejjid Husein Nasr
Logos-A në duart e lexuesve sjell veprën “Çfarë është Metafizika?” të mendimtarit dhe filozofit bashkëkohor Sejjid Husein Nasr.
Kjo vepër rikthen në qendër të vëmendjes kuptimin e vërtetë të metafizikës dhe të dijes shpirtërore.
Përmes filozofisë perenniale dhe traditave të Urtësisë së Përjetshme, autori trajton Realitetin Absolut, natyrën e qenies, mënyrat e njohjes dhe marrëdhënien ndërmjet njeriut, natyrës dhe Hyjnores.
Logos-A
Frymëzimi vazhdon…