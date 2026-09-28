Logos-A sjell veprën “Çfarë është Metafizika?” të mendimtarit bashkëkohor Sejjid Husein Nasr

Logos-A sjell veprën “Çfarë është Metafizika?” të mendimtarit bashkëkohor Sejjid Husein Nasr

Logos-A në duart e lexuesve sjell veprën “Çfarë është Metafizika?” të mendimtarit dhe filozofit bashkëkohor Sejjid Husein Nasr.

MARKETING

Shik.mk

Kjo vepër rikthen në qendër të vëmendjes kuptimin e vërtetë të metafizikës dhe të dijes shpirtërore.

Përmes filozofisë perenniale dhe traditave të Urtësisë së Përjetshme, autori trajton Realitetin Absolut, natyrën e qenies, mënyrat e njohjes dhe marrëdhënien ndërmjet njeriut, natyrës dhe Hyjnores.

Logos-A
Frymëzimi vazhdon…

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Rregullatori me çmime të reja, dizeli ulet për 4.5 den, ulja e TVSH-së vazhdon deri më 12 tetor

(VIDEO) Rregullatori me çmime të reja, dizeli ulet për 4.5 den, ulja e TVSH-së vazhdon deri më 12 tetor

(VIDEO) Aksion policor në disa lokacione të Shkupit, arrestohen persona të dyshuar për terrorizëm

(VIDEO) Aksion policor në disa lokacione të Shkupit, arrestohen persona të dyshuar për terrorizëm

(VIDEO) Nis fushata për Bërvenicën, kandidatët premtojnë të ardhme më të mirë

(VIDEO) Nis fushata për Bërvenicën, kandidatët premtojnë të ardhme më të mirë

Presidentja e KE-së nis turin Ballkanik, të premten vjen në Shkup

Presidentja e KE-së nis turin Ballkanik, të premten vjen në Shkup

(VIDEO) Vdes edhe një pacient nga Ethet e Nilit, 57 ditë kishte qenë në spital

(VIDEO) Vdes edhe një pacient nga Ethet e Nilit, 57 ditë kishte qenë në spital

(VIDEO) Në Shkup promovohet projekti për të ruajtur gjuhën arbëreshe

(VIDEO) Në Shkup promovohet projekti për të ruajtur gjuhën arbëreshe