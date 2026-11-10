Logos-A sjell librin “Islami, Iluminizmi dhe e Ardhmja” nga mendimtari turk İbrahim Kalın

Logos-A sjell librin “Islami, Iluminizmi dhe e Ardhmja” nga mendimtari turk İbrahim Kalın

Shtëpia Botuese Logos-A sjell për lexuesit librin “Islami, Iluminizmi dhe e Ardhmja”, të autorit dhe mendimtarit bashkëkohor turk İbrahim Kalın.

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Shik.mk

Përmes një sërë esesh filozofike dhe intelektuale, autori trajton themelet konceptuale të botës moderne, duke nxitur reflektimin mbi raportin ndërmjet Islamit dhe Iluminizmit, si dhe mbi kontributin e traditës islame në debatet dhe sfidat e shoqërisë bashkëkohore.

Libri ofron një perspektivë të thelluar mbi çështjet filozofike, kulturore dhe intelektuale që formësojnë të tashmen dhe të ardhmen.

Logos-A – Frymëzimi vazhdon…

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